Призывала жителей Мариуполя платить налоги «ДНР»: Экс-чиновнице грозит пожизненное

Бывшую сотрудницу Государственной налоговой службы Украины заочно уведомили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.



По данным следствия, весной 2022 года, когда Мариуполь Донецкой области оккупировали Вооруженные силы РФ, главный государственный ревизор-инспектор Мариупольского отдела камеральных проверок управления по вопросам выявления и обработки налоговых рисков ГУ ГНС в Донецкой области перешла на сторону оккупантов. Правонарушительница добровольно заняла «должность» начальницы отдела аудита так называемой «Мариупольской центральной городской инспекции Миндоходов "ДНР"».



«Имея доступ к информационно-аналитическим системам ГНС Украины, подозреваемая звонила по телефону должностным лицам предприятий и частным предпринимателям, которые находились на налоговом учете, и убеждала их в необходимости пройти перерегистрацию и встать на учет в так называемых органах доходов и сборов "ДНР" для продолжения хозяйственной деятельности», — отметили в прокуратуре.



Там уточнили, что по данным вопросам представительница фейкового «министерства» выступала в подконтрольных оккупантам СМИ и предоставляла населению так называемые «консультации по налоговым вопросам».



«В настоящее время лицо уволено из налоговых органов Украины… Правонарушительнице грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества», — подытожили в ведомстве.