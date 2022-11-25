Закликала мешканців Маріуполя сплачувати податки «ДНР»: Експосадовиці загрожує довічне

Колишній співробітниці Державної податкової служби України заочно повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



За даними слідства, навесні 2022 року, коли Маріуполь Донецької області окупували Збройні сили РФ, головна державна ревізорка-інспекторка Маріупольського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та обробки податкових ризиків ГУ ДПС у Донецькій області перейшла на бік окупантів. Правопорушниця добровільно зайняла «посаду» начальниці відділу аудиту так званої «Маріупольської центральної міської інспекції Міндоходів "ДНР"».



«Маючи доступ до інформаційно-аналітичних систем ДПС України, підозрювана телефонувала посадовим особам підприємств та приватним підприємцям, які перебували на податковому обліку, і переконувала їх у необхідності пройти перереєстрацію та стати на облік у так званих органах доходів та зборів "ДНР" для продовження господарської діяльності», — зазначили у прокуратурі.



Там уточнили, що з цих питань представниця фейкового «міністерства» виступала у підконтрольних окупантам ЗМІ та надавала населенню так звані «консультації з податкових питань».



«Наразі особу звільнено з податкових органів України… Правопорушниці загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна», — підсумували у відомстві.