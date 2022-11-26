Обмен пленными: В Украину вернулись 12 человек, Россия заявила, что ей отдали девятерых

Обмен пленными. Фото: ОП

Проведен очередной обмен пленными, в Украину удалось вернуть 12 человек. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.



«Среди них — четыре бойца ВМС, по двое нацгвардейцев, пограничников, один из ТРО, а также трое гражданских: супруги и мужчина, считавшийся пропавшим без вести. Среди военных — два офицера, а также семь рядовых и сержантов. Домой едут воины, которые защищали Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный», — уточнил Ермак.



Он подчеркнул, что за последнюю неделю удалось вернуть 98 украинцев, и работа над освобождением продолжается.

Как сообщают российские «РИА Новости», по данным Минобороны России сегодня в рамках обмена возвращены девять российских военнослужащих, которые находились в плену. Им якобы грозила «смертельная опасность».