Обмін полоненими: В Україну повернулися 12 людей, Росія заявила, що їй віддали дев'ятьох

Обмін полоненими. Фото: ОП

Проведено черговий обмін полоненими, в Україну вдалося повернути 12 людей. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.



«Серед них — чотири бійці ВМС, по двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРО, а також троє цивільних: подружжя й чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових — два офіцери, а також сім рядових та сержантів. Додому їдуть воїни, які захищали Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний», — уточнив Єрмак.



Він наголосив, що за останній тиждень вдалося повернути 98 українців, і робота над звільненням продовжується.

Як повідомляють російські «РИА Новости», за даними Міноборони Росії, сьогодні в межах обміну повернуто дев'ять російських військовослужбовців, які перебували в полоні. Їм нібито загрожувала «смертельна небезпека».