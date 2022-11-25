Пушилин заявил об обмене пленными по формуле «9 на 9»

Сегодня проходит очередной обмен пленными. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин в Telegram.



По его словам, обмен между Россией и Украиной проходит по формуле «9 на 9».



«Среди освобожденных российских бойцов один из ДНР», — уточнил Пушилин.



Напомним, 23 ноября Пушилин сообщал об обмене по формуле «35 на 35». Позже в Офисе президента Украины показали, как проходил обмен пленными. 24 ноября глава группировки рассказал об обмене «50 на 50». Информацию об обмене также опубликовали в Офисе президента Украины.