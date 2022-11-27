Два жителя оккупированной части Луганской области пострадали от обстрелов

Двое гражданских получили ранения в результате обстрелов за минувшие сутки, 26 ноября, на территории оккупированной россиянами части Луганской области. Об этом сообщило так называемое «представительство ЛНР в СЦКК».



Отмечается, что в Сватово получила ранения женщина 1953 г.р., а в н.п. Нижняя Дуванка ранен мужчина 1986 г.р.



Ранее глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко сообщил, что 26 ноября в результате обстрелов российских войск погибли 5 жителей Донецкой области. Трое гражданских погибли в Редкодубе, один — в Часовом Яру и один — в Бахмуте. Еще 4 жителя Донецкой области получили ранения.