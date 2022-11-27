Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Двоє жителів окупованої частини Луганської області постраждали від обстрілу

27 листопада 2022, 09:56

Двоє жителів окупованої частини Луганської області постраждали від обстрілу

Двоє цивільних отримали поранення внаслідок обстрілів минулої доби, 26 листопада, на території окупованої росіянами частини Луганської області. Про це повідомило так зване «представництво ЛНР у СЦКК».

Зазначається, що у Сватовому зазнала поранень жінка 1953 р.н., а в н.п. Нижня Дуванка поранено чоловіка 1986 р.н.

Раніше голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що 26 листопада внаслідок обстрілу російських військ загинули 5 жителів Донецької області. Троє цивільних загинули в Рідкодубі, один у Годинному Яру і один у Бахмуті. Ще 4 мешканці Донецької області отримали поранення.

Ще за темою

Місця
Луганська область
Події
Війна Обстріл

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:55
«ЛНР» заявила про обстріл села у Сватівському районі
22:30
Окупанти вибивають у мешканців Мелітополя визнання у тероризмі та нацизмі — мер
21:30
Росія готує масове закриття шахт «Л-ДНР» у 2023 році – правозахисники
19:23
Під Великою Новосілкою окупанти заселилися до будинків місцевих жителів
16:54
«ЛНР»: У Сватовому поранено жінку
14:54
Донецьк під обстрілом: На вулиці Артема загинув чоловік, поранено жінку
14:33
«ДНР»: У Горлівці через обстріл загинув мирний житель
10:30
Впали прольоти: У Маріуполі в аварійну багатоповерхівку поселили двох чоловіків
09:45
Усі — з-поміж мобілізованих: «ДНР» повідомила, що з полону повернулися 10 «військових»
08:53
У Донецьку за добу загинула одна людина, поранено четверо
23:44
Головні події в окупації 25 листопада
14:28
Пушилін заявив про обмін полоненими за формулою «9 на 9»
13:54
Окупанти не зможуть утримати лівобережну частину Херсонської області — ЗСУ
12:54
Кіровський район Донецька під обстрілом, загинула мирна жителька
12:28
У Маріуполі недалеко від «адміністрації» вибухнуло авто
Всі новини
11:39
Російські війська навряд чи доб'ються прориву на Донбасі в районі Павлівки — британська розвідка
10:12
«ДНР» заявила про обстріл — загинули 2 цивільних
09:56
Двоє жителів окупованої частини Луганської області постраждали від обстрілу
09:35
5 цивільних загинули під російськими обстрілами у Донецькій області
09:09
ЗСУ ліквідували за добу 600 окупантів
08:36
Окупанти посилюють війська на трьох напрямках — Генштаб ЗСУ
23:07
Окупанти обстріляли із гранатомета село на Сумщині
22:55
«ЛНР» заявила про обстріл села у Сватівському районі
22:30
Окупанти вибивають у мешканців Мелітополя визнання у тероризмі та нацизмі — мер
21:56
Арахамія попередив про нові ракетні удари РФ і блекаути
21:30
Росія готує масове закриття шахт «Л-ДНР» у 2023 році – правозахисники
20:57
Зеленський: Кількість відключень світла може збільшитись
20:30
Окупанти сьогодні п'ять разів обстріляли Херсон, є жертви
19:23
Під Великою Новосілкою окупанти заселилися до будинків місцевих жителів
18:57
В Офісі генпрокурора розповіли про жертв авіаудару по Часів Яру
Всі новини
ВІДЕО
Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, вважає розвідка ►
26 листопада, 18:18
Впали прольоти: У Маріуполі в аварійну багатоповерхівку поселили двох чоловіків
26 листопада, 10:30
В окупованому Луганську встановлюють новорічну ялинку
25 листопада, 09:27

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама