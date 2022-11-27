Двоє жителів окупованої частини Луганської області постраждали від обстрілу

Двоє цивільних отримали поранення внаслідок обстрілів минулої доби, 26 листопада, на території окупованої росіянами частини Луганської області. Про це повідомило так зване «представництво ЛНР у СЦКК».



Зазначається, що у Сватовому зазнала поранень жінка 1953 р.н., а в н.п. Нижня Дуванка поранено чоловіка 1986 р.н.



Раніше голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що 26 листопада внаслідок обстрілу російських військ загинули 5 жителів Донецької області. Троє цивільних загинули в Рідкодубі, один у Годинному Яру і один у Бахмуті. Ще 4 мешканці Донецької області отримали поранення.