Обстрелы Херсонской области: Погиб один человек, еще двое получили ранения

За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Херсонской области погиб один человек, еще двое получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.



«Российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонской области... Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Херсона, вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома», - говорится в сообщении.



Он отметил, что росармия била по таким населенным пунктам: Белозерка, Приозерное, Комишанах, Степановка, Никольское, Чернобаевка, Токаревка, Зеленовка, Приднепровское, Станислав.



Кроме того, в Бериславском районе оккупанты обстреляли Берислав, Республиканец, Новоберислав, Томарино, Тягинку, Новоалександровку, Качкаровку и Осокоровку.