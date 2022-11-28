Обстріл Херсонської області: Загинула одна людина, ще двоє отримали поранення

Минулої доби в результаті російських обстрілів у Херсонській області загинула одна людина, ще двоє отримали поранення різного ступеня важкості. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



«Російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонської області... Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Херсона, ворожі снаряди влучили у приватні та багатоквартирні будинки», - йдеться у повідомленні.



Він зазначив, що росармія била по таким населеним пунктам: Білозерка, Приозерне, Комішани, Степанівка, Микільське, Чорнобаївка, Токарівка, Зеленівка, Придніпровське, Станіслав.



Крім того, у Бериславському районі окупанти обстріляли Берислав, Республіканець, Новоберислав, Томарине, Тягинку, Новоолександрівку, Качкарівку та Осокорівку.