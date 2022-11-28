Нацполиция с 24 февраля нашла 30 тысяч человек числившихся пропавшими без вести

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину правоохранителям поступило около 48 тысяч сообщений о пропавших без вести людях, в настоящее время было обнаружено почти 30 тысяч человек по этим заявлениям. Об этом сказала представитель МВД Украины Алена Матвеева, отметив, что речь лишь о сообщениях направленных Нацполиции.

Полиция, как она отметила, начинает поиск после получения соответствующего заявления.

«Информация вносится в ЕРДР и правоохранители начинают максимально собирать данные о человеке: где исчез человек, будь то при обстреле или во время оккупации. Если заявление подает родственник пропавшего без вести, делается ДНК-экспертиза, данные которой вносятся в соответствующую базу данных», – сказала Матвеева.

По ее словам, пропавших без вести людей больше всего в тех регионах, где идут активные боевые действия – это Донецкая и Луганская области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ готовит новые удары, и Украина готовится к ним, учитывая разные сценарии.