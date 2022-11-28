Нацполіція з 24 лютого знайшла 30 тисяч людей, які вважалися зниклими безвісти

З початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну правоохоронцям надійшло близько 48 тисяч повідомлень про зниклих безвісти людей, на даний час було виявлено майже 30 тисяч людей за цими заявами. Про це сказала представник МВС України Альона Матвєєва, зазначивши, що йдеться лише про повідомлення направлені Нацполіції.

Поліція, як вона зазначила, розпочинає пошук після отримання відповідної заяви.

«Інформація вноситься в ЄРДР і правоохоронці починають максимально збирати дані про людину: де зникла людина, чи це було при обстрілі, чи під час окупації. Якщо заяву подає родич зниклого безвісти, робиться ДНК-експертиза, дані якої вносяться у відповідну базу даних», – сказала Матвєєва.

За її словами, людей, які зникли безвісти, найбільше в тих регіонах, де йдуть активні бойові дії – це Донецька та Луганська області.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ готує нові удари, і Україна готується до них з огляду на різні сценарії.