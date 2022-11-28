Россияне вывезли из оккупированного Луганской области 900 тонн зерна

Россия вывезла 900 тонн зерна украинское зерно с оккупированных территорий Луганской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.



Так, из ООО «Старобельский элеватор» было украдено более 600 тонн зерна пшеницы и 275 тонн зерна подсолнечника.



«Все оно было обозначено оккупантами как «бесхозяйственное имущество» и передано в «аграрный фонд ЛНР». То есть по факту россияне просто украли зерно у владельцев, ведь те не сотрудничали с ними», – отмечают в ЦНС.



4 ноября СБУ задержала депутата одного из поселковых советов Купянского района, который во время оккупации Харьковщины пошел на сотрудничество с РФ и помогал российским войскам в незаконном вывозе украинского зерна.