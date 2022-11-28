Росіяни вивезли із окупованого Луганської області 900 тонн зерна

Росія вивезла 900 тонн зерна на українське зерно з окупованих територій Луганської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву Сил спеціальних операцій Збройних сил України.



Так, з ТОВ «Старобільський елеватор» було викрадено понад 600 тонн зерна пшениці та 275 тонн зерна соняшника.



«Все воно було позначене окупантами як «безгосподарне майно» та передано до «аграрного фонду ЛНР». Тобто, за фактом, росіяни просто вкрали зерно у власників, адже ті не співпрацювали з ними», – зазначають у ЦНС.



4 листопада СБУ затримала депутата однієї із селищних рад Куп'янського району, який під час окупації Харківщини пішов на співпрацю з РФ та допомагав російським військам у незаконному вивезенні українського зерна.