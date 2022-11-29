Список громад в районах боевых действий обновили

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обновило актуальный перечень громад в районах боевых действий, на временно оккупированных территориях и в окружении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Перечень обновлен приказом от 28 октября, на его основе внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты.
«Перечень не фиксированный, он регулярно актуализируется», — напомнили в Минреинтеграции.
В обновленный список вошли 325 территориальных громад в девяти областях: