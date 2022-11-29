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Список громад в районах боевых действий обновили

29 ноября 2022, 16:26

Список громад в районах боевых действий обновили

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обновило актуальный перечень громад в районах боевых действий, на временно оккупированных территориях и в окружении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Перечень обновлен приказом от 28 октября, на его основе внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты.

«Перечень не фиксированный, он регулярно актуализируется», — напомнили в Минреинтеграции.

В обновленный список вошли 325 территориальных громад в девяти областях:

  • Донецкой — 66;
  • Харьковской — 56;
  • Днепропетровской — 10;
  • Луганской — 37;
  • Запорожской — 62;
  • Херсонской — 45;
  • Николаевской — 26;
  • Сумской — 19;
  • Черниговской — 4.

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