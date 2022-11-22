Генераторы и лампы на солнечных батареях: Япония направит Украине экстренную помощь

Япония направит Украине экстренную помощь в виде генераторов и ламп на солнечных батареях. Об этом сообщает МИД Японии.



Принято решение о предоставлении чрезвычайной грантовой помощи в размере около 2,57 миллионов долларов США в качестве поддержки для помощи в подготовке к зиме в электроэнергетическом секторе в Украине. Помощь будет передана через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).



В МИД Японии подчеркнули, что масштабное отключение электроэнергии произошло в разных областях Украины из-за разрушения значительной части объектов энергетической инфраструктуры в результате атак РФ.



«В то время как зима в Украине становится все холоднее, а дни короче с каждым днем, помощь имеет большое значение в качестве поддержки в подготовке к зиме для тех, кто не может пользоваться отоплением и осветительным оборудованием из-за отключения электроэнергии. Правительство Японии продолжит оказывать поддержку народу Украины, сталкивающемуся с трудностями, в сотрудничестве с международным сообществом, включая членов G7», — отметили в ведомстве.