Разовую денежную помощь выплачивают жителям Святогорска и Лимана

Жители освобожденных от российских оккупантов территорий Харьковской, Херсонской и Донецкой областей получают разовую денежную помощь. Об этом сообщает Минреинтеграции.



«По последним данным, около 11 тысяч жителей освобожденных территорий Харьковской области получили 1200 гривен разовой денежной помощи. В настоящее время "Укрпочта" доставляет наличные деньги в 40 деоккупированных населенных пунктов области», — проинформировали в ведомстве.



Также отмечается, что в Херсонской области осуществлены выплаты более 700 жителям на общую сумму почти 900 тысяч гривен. На днях денежную помощь начали выплачивать еще в шести освобожденных населенных пунктах.



«Финансовую помощь от Красного Креста получают и жители освобожденной Донетчины. Как сообщалось ранее, выплачены деньги всем жителям села Яровая. В последние дни выплаты проводились в городах Святогорск и Лиман. Всего в Донецкой области выплачено почти 800 тысяч гривен разовой денежной помощи», — детализировали в министерстве.

Смотрите также:



