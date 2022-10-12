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Разовую денежную помощь выплачивают жителям Святогорска и Лимана

12 октября 2022, 09:42

Разовую денежную помощь выплачивают жителям Святогорска и Лимана

Жители освобожденных от российских оккупантов территорий Харьковской, Херсонской и Донецкой областей получают разовую денежную помощь. Об этом сообщает Минреинтеграции.

«По последним данным, около 11 тысяч жителей освобожденных территорий Харьковской области получили 1200 гривен разовой денежной помощи. В настоящее время "Укрпочта" доставляет наличные деньги в 40 деоккупированных населенных пунктов области», — проинформировали в ведомстве.

Также отмечается, что в Херсонской области осуществлены выплаты более 700 жителям на общую сумму почти 900 тысяч гривен. На днях денежную помощь начали выплачивать еще в шести освобожденных населенных пунктах.

«Финансовую помощь от Красного Креста получают и жители освобожденной Донетчины. Как сообщалось ранее, выплачены деньги всем жителям села Яровая. В последние дни выплаты проводились в городах Святогорск и Лиман. Всего в Донецкой области выплачено почти 800 тысяч гривен разовой денежной помощи», — детализировали в министерстве.

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