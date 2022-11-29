В правительстве рассказали о ситуации с электроснабжением и топливом в Украине

Ситуация с электроснабжением в Украине сложная, однако уже есть возможность давать свет в домах по пять-шесть часов в день. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



По его словам, российские войска продолжат обстрелы объектов энергосистемы Украины, и зима будет крайне сложной.



«Несмотря на постоянные обстрелы украинской энергосистемы, она остается цельной. Запитаны все регионы Украины, кроме Херсонской области. В настоящее время производство электроэнергии в стране покрывает 70% потребностей в потреблении, а 30% — дефицит, корректирующийся ограничениями потребления», — сказал Шмыгаль.



Премьер отметил, что «Укрэнерго» доводит до облэнерго объемы электроэнергии, которые можно поставить в тот или иной регион от электростанций. Дальше уже облэнерго определяют, кого они выключат, чтобы соблюдать установленные лимиты. Сейчас перед облэнерго стоит две задачи: не превышать предоставленные НЭК «Укрэнерго» лимиты и минимизировать неравномерное отключение потребителей.



«Да, ситуация сложная, есть дефицит. Но при дефиците в системе в 30%, расходах сети и первоочередном питании критической инфраструктуры, для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей», — заявил Шмыгаль.



Премьер-министр объяснил, что этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений между всеми потребителями.



Также Шмыгаль прокомментировал ситуацию с топливом. По словам премьера, в связи с массовым импортом бензиновых и дизельных генераторов спрос на автомобильное топливо может вырасти, но его дефицит не прогнозируется.



«Правительство находится в постоянном диалоге с сетями горючего и внимательно следит за балансом импорта и потребления», — сказал он.



Импорт бензина и дизеля, отметил премьер, в последние месяцы составляет около 700 тысяч тонн ежемесячно, что позволяет обеспечить потребности потребителей.



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