В уряді розповіли про ситуацію з електропостачанням та паливом в Україні

Ситуація з електропостачанням в Україні складна, проте вже є можливість давати світло у будинках по п'ять-шість годин на день. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



За його словами, російські війська продовжать обстріл об'єктів енергосистеми України, і зима буде вкрай складною.



«Попри постійні обстріли української енергосистеми, вона залишається цілісною. Заживлені усі регіони України, окрім Херсонської області. Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні, а 30% — дефіцит, що коригується обмеженнями споживання», — сказав Шмигаль.



Прем'єр зазначив, що «Укренерго» доводить до обленерго обсяги електроенергії, які можна поставити у той чи інший регіон від електростанцій. Далі вже обленерго визначають, кого вони вимикають, щоб дотримуватись встановлених лімітів. Наразі перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані НЕК «Укренерго» ліміти та мінімізувати нерівномірне відключення споживачів.



«Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі 30%, витратах мережі та першочерговому живленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб», — заявив Шмигаль.



Прем'єр-міністр пояснив, що цього достатньо, щоби рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами.



Також Шмигаль прокоментував ситуацію з паливом. За словами прем'єра, через масовий імпорт бензинових і дизельних генераторів попит на автомобільне паливо може зрости, але його дефіцит не прогнозується.



«Уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального та уважно стежить за балансом імпорту та споживання», — сказав він.



Імпорт бензину та дизеля, зазначив прем'єр, в останні місяці становить близько 700 тисяч тонн щомісяця, що дозволяє забезпечити потреби споживачів.



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