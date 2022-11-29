Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

В уряді розповіли про ситуацію з електропостачанням та паливом в Україні

29 листопада 2022, 17:36

В уряді розповіли про ситуацію з електропостачанням та паливом в Україні

Ситуація з електропостачанням в Україні складна, проте вже є можливість давати світло у будинках по п'ять-шість годин на день. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, російські війська продовжать обстріл об'єктів енергосистеми України, і зима буде вкрай складною.

«Попри постійні обстріли української енергосистеми, вона залишається цілісною. Заживлені усі регіони України, окрім Херсонської області. Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні, а 30% — дефіцит, що коригується обмеженнями споживання», — сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що «Укренерго» доводить до обленерго обсяги електроенергії, які можна поставити у той чи інший регіон від електростанцій. Далі вже обленерго визначають, кого вони вимикають, щоб дотримуватись встановлених лімітів. Наразі перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані НЕК «Укренерго» ліміти та мінімізувати нерівномірне відключення споживачів.

«Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі 30%, витратах мережі та першочерговому живленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб», — заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр пояснив, що цього достатньо, щоби рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами.

Також Шмигаль прокоментував ситуацію з паливом. За словами прем'єра, через масовий імпорт бензинових і дизельних генераторів попит на автомобільне паливо може зрости, але його дефіцит не прогнозується.

«Уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального та уважно стежить за балансом імпорту та споживання», — сказав він.

Імпорт бензину та дизеля, зазначив прем'єр, в останні місяці становить близько 700 тисяч тонн щомісяця, що дозволяє забезпечити потреби споживачів.

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна Енергетика паливо

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:35
У Сватовому під обстрілом загинула жінка
17:09
В окупованій Горлівці поранено троє людей
15:32
«ДНР»: У Горлівці під обстріл потрапила виправна колонія
15:22
Луганська ОВА анонсує хороші новини з Кремінної та Сватового
12:27
На картах російського «Яндексу» видалили знесені у Маріуполі будинки
10:40
ЗСУ вдарили по пункту дислокації військ РФ в окупованому Сватовому
08:38
«ДНР»: Ударом пошкоджено залізничну інфраструктуру біля кордону з Росією
22:37
Головні події в окупації 28 листопада
19:33
Донецьких аспірантів демобілізували
18:14
Під завалами будинку в Лисичанську шукають людину
18:11
У Донецьку на автозаправці загинув чоловік під час обстрілу
17:46
Донецьк під обстрілом: снаряди падають і в центр, і на околиці
16:06
Окупанти готують повномасштабну мобілізацію на Півдні України — мер Мелітополя
15:21
Матерів військових із РФ відправлять на захоплений схід України
15:00
У Маріуполі окупанти облаштують склад БК у районі ринку
Всі новини
20:13
У Херсоні пролунали дві серії вибухів, окупанти вдарили по лікарні
19:43
США виділять $53 мільйони на допомогу енергосистемі України
19:14
Деокупація Луганщини: Звільнено 13 населених пунктів
18:35
У Сватовому під обстрілом загинула жінка
18:09
Два градуси в кімнаті та постійні вибухи: Поліція евакуювала з Авдіївки сім'ю з дітьми
17:36
В уряді розповіли про ситуацію з електропостачанням та паливом в Україні
17:09
В окупованій Горлівці поранено троє людей
16:45
Обстріл Слов'янська: Мер повідомив подробиці
16:26
Список громад у районах бойових дій оновили
16:06
В Офісі президента закликали виділити Україні Patriot, F-16, Leopard
15:58
НАТО посилить присутність від Чорного до Балтійського моря — Блінкен
15:43
У Словʼянську пролунали кілька вибухів
15:32
«ДНР»: У Горлівці під обстріл потрапила виправна колонія
15:22
Луганська ОВА анонсує хороші новини з Кремінної та Сватового
15:18
Очільника МЗС Білорусі Макея поховали у Мінську. З ним прощався Лукашенко
Всі новини
ВІДЕО
Два градуси в кімнаті та постійні вибухи: Поліція евакуювала з Авдіївки сім'ю з дітьми
29 листопада, 18:09
У Донецьку під обстріл потрапив центр міста у районі бульвару Пушкіна
27 листопада, 13:49
Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, вважає розвідка ►
26 листопада, 18:18

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама