Донецкая область под обстрелами, погибли пять человек

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли пять мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, по два человека погибли в Бахмуте и Дробышево, еще один — в Лимане. 15 человек ранены: девять — в Бахмуте, трое — в Лимане, двое — в Соледаре, один — в Торецке.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1235 мирных жителей. 2662 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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