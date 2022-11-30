Донецька область під обстрілами загинули п'ятеро людей

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло п'ять мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, по дві людини загинули в Бахмуті та Дробишевому, ще одна — у Лимані. 15 людей поранено: дев'ять — у Бахмуті, троє — у Лимані, двоє — у Соледарі, один — у Торецьку.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1235 мирних жителів. 2662 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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