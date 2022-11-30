«ДНР» и «ЛНР» заявили об обстрелах: Есть погибшая и раненые

На подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях есть погибшая и пострадавшие в результате обстрелов.



Как заявляют в так называемом «СЦКК ДНР», за прошедшие сутки два человека ранены в Никитовском районе Горловки (женщина 1962 года рождения и мужчина 1953 года рождения), еще один — в Минеральном.



«При проведении работ между Минеральным и Ясиноватой пострадал сотрудник ГУП ДНР "Углетелеком", мужчина 1985 г.р.», — уверяют в «ДНР».



При этом, по информации «мэра» Горловки, в Никитовском районе ранены три человека.



В «СЦКК ЛНР» сообщают, что в Сватово погибла мирная жительница 1965 г.р. и ранен юноша 2003 г.р.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли пять мирных жителей, 15 человек ранены.



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