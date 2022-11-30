В Краматорске снаряд разорвался возле приюта для животных, разбиты будки для собак

В Краматорске Донецкой области от обстрелов пострадал приют для животных. Об этом сообщает организация по защите животных UAnimals.



«У этих несчастных и испуганных собак недавно было убежище. Пока недалеко от вольеров не разорвался российский снаряд. Животные живы, но находятся в сильном стрессе. А еще в приюте разбиты будки, вольеры и ограждения», — рассказали в организации.



Там подчеркнули, что с наступлением холодов собакам не выжить под открытым небом, и обратились ко всем с просьбой помочь с восстановлением будок и вольеров.