У Краматорську снаряд розірвався біля притулку для тварин, розбито будки для собак

У Краматорську на Донеччині від обстрілів постраждав притулок для тварин. Про це повідомляє організація із захисту тварин UAnimals.



«У цих нещасних та переляканих собак нещодавно був притулок. Допоки недалеко від вольєрів не розірвався російський снаряд. Тварини живі, але перебувають у сильному стресі. А ще у притулку розбиті будки, вольєри та огорожі», — розповіли в організації.



Там наголосили, що з настанням холодів собакам не вижити просто неба, і звернулися до всіх з проханням допомогти з відновленням будок і вольєрів.