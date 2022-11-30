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Бахмут, Лиман, Авдеевка: Кириленко рассказал о массированных обстрелах на Донетчине

30 ноября 2022, 10:42

Бахмут, Лиман, Авдеевка: Кириленко рассказал о массированных обстрелах на Донетчине

Донецкая область. Фото: ОВА Донецкая область. Фото: ОВА

В Донецкой области за минувшие сутки больше всего от обстрелов со стороны российских войск пострадал Бахмут. Там погибли два человека, еще 11 были ранены. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

Оккупанты, по его словам, уничтожили в городе детсад и не менее трех частных домов. Также на этом направлении зафиксированы обстрелы в окрестностях Светлодарской и Соледарской громад.

«На Волновахском направлении под артобстрелами Угледар и Богоявленка. Повреждено админздание. На Донецком направлении без жертв, но есть разрушения. Кураховская громада подверглась пяти обстрелам — повреждены несколько частных домов в Курахово и Кураховке. Ночью продолжались обстрелы Марьинки, к утру стало громко в окрестностях Очеретинской громады», — уточнил Кириленко.

Также, по данным ОВА, утром зафиксированы три обстрела Авдеевки, есть попадание в жилые кварталы.

«На Лисичанском направлении один человек погиб в Лимане, еще трое получили ранения. Не прекращаются массированные обстрелы Торского и Заречного», — перечислил глава области.

Ранее сообщалось, что на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли пять мирных жителей, еще 15 человек были ранены.

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