Бахмут, Лиман, Авдіївка: Кириленко розповів про масовані обстріли на Донеччині

Донецька область. Фото: ОВА

На Донеччині за минулу добу найбільше від обстрілів з боку російських військ постраждав Бахмут. Там загинуло двоє людей, ще 11 було поранено. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Окупанти, за його словами, знищили у місті дитсадок і не менше трьох приватних будинків. Також на цьому напрямку зафіксовано обстріли на околицях Світлодарської та Соледарської громад.



«На Волноваському напрямку під артобстрілами Вугледар та Богоявленка. Пошкоджено адмінбудівлю. На Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. Курахівська громада зазнала п'яти обстрілів — пошкоджено кілька приватних будинків у Кураховому та Курахівці. Вночі тривали обстріли Мар'їнки, на ранок стало гучно на околицях Очеретинської громади», — уточнив Кириленко.



Також, за даними ОВА, вранці зафіксовано три обстріли Авдіївки, є влучення у житлові квартали.



«На Лисичанському напрямку одна людина загинула у Лимані, ще троє отримали поранення. Не припиняються масовані обстріли Торського та Зарічного», — сказав очільник області.

Раніше повідомлялося, що на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули п'ять мирних жителів, ще 15 людей було поранено.



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