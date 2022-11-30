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Армия РФ обстреляла 12 населенных пунктов Донецкой области за сутки

30 ноября 2022, 11:15

Армия РФ обстреляла 12 населенных пунктов Донецкой области за сутки

Российские оккупанты 32 раза за минувшие сутки ударили по Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые и убитые мирные жители, среди них - ребенок.

Обстреляны армией РФ 12 населенных пунктов региона – города Авдеевка, Бахмут, Курахово, Лиман, Славянск, Торецк, Соледар, пгт Большая Новоселка, села Времовка, Карловка, Архангельское, Курдюмовка.

Донецкая область обстреливалась войсками России ЗРК «С-300», РСЗО «Град», «Смерч», «Ураган», артиллерией, минометами. Разрушены и повреждены 30 гражданских объектов Донетчины - 21 жилой дом, детский сад, научно-исследовательский институт, ТЭС, магазин.

«Зафиксированы три ракетных удара по ЗРК «С-300» по Славянску. Российские снаряды попали в инфраструктуру. Поврежден один многоквартирный и пять частных домов. По предварительным данным, люди не пострадали», - рассказали правоохранители.

Отмечается также, что из «Ураганов» оккупанты обстреляли Лиман, попали в многоквартирные дома, погиб человек, есть травмированные. Из «Смерчей» враг ударил по Курахово, поврежден объект критической инфраструктуры и 2 частных дома, информация о жертвах и раненых не поступала.

Бахмут за минувшие сутки оккупанты, по данным полиции, обстреляли восемь раз, убили и ранили гражданских, среди травмированных - ребенок. Разрушены три частных дома и детский сад.

В результате артиллерийских обстрелов есть раненные в Соледаре и Торецке.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 77 человек, с начала обязательной эвакуации – более 31 490 человек, среди них 4733 – дети, 1912 – люди с инвалидностью.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение прошлой недели в лечебные учреждения захваченного армией РФ Донецка доставлено более 720 раненых российских оккупантов.

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