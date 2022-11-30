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Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Донецької області за добу

30 листопада 2022, 11:52

Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Донецької області за добу

Російські окупанти 32 рази за минулу добу вдарили по Донецькій області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені та вбиті мирні жителі, серед них – дитина.

Обстріляно армією РФ 12 населених пунктів регіону – міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Лиман, Слов’янськ, Торецьк, Соледар, смт Велика Новосілка, села Времівка, Карлівка, Архангельське, Курдюмівка.

Донецька область обстрілювалася військами Росії ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», «Смерч», «Ураган», артилерією, мінометами. Зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об'єктів Донеччини – 21 житловий будинок, дитячий садок, науково-дослідний інститут, ТЕС, магазин.

«Зафіксовано три ракетних удари із ЗРК «С-300» по Слов’янську. Російські снаряди поцілили в інфраструктуру. Пошкоджено один багатоквартирний та п’ять приватних будинків. За попередніми даними, люди не постраждали», – розповіли правоохоронці.

Зазначається також, що з «Ураганів» окупанти обстріляли Лиман, поцілили в багатоквартирні будинки, загинула людина, є травмовані. Зі «Смерчів» ворог вдарив по Кураховому, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та 2 приватні будинки, інформація про жертв і поранених не надходила.

Бахмут за минулу добу окупанти, за даними поліції, обстріляли вісім разів, убили та поранили цивільних, серед травмованих – дитина. Зруйновано три приватні будинки та дитячий садок.

Внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Соледарі та Торецьку.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 77 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 31 490 осіб, серед них 4733 – діти, 1912 – люди з інвалідністю.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулого тижня до лікувальних закладів захопленого армією РФ Донецька доставлено понад 720 поранених російських окупантів.

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