Оккупанты передислоцируют больницу из Полог в Мариуполь — Федоров

Российские захватчики Юга Украины решили передислоцировать больницу из временно оккупированных Полог Запорожской области в Мариуполь. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, со ссылкой на местных жителей, что из местной больницы города Пологи оккупанты вывозят все уцелевшее.

Также Федоров рассказал, что вблизи Полог слышны автоматные и пулеметные очереди.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что российские оккупанты 32 раза за минувшие сутки ударили по региону, отметив, что из-за обстрелов есть раненые и убитые мирные жители, среди них - ребенок.