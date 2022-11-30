Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Оккупанты передислоцируют больницу из Полог в Мариуполь — Федоров

30 ноября 2022, 12:25

Оккупанты передислоцируют больницу из Полог в Мариуполь — Федоров

Российские захватчики Юга Украины решили передислоцировать больницу из временно оккупированных Полог Запорожской области в Мариуполь. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, со ссылкой на местных жителей, что из местной больницы города Пологи оккупанты вывозят все уцелевшее.

Также Федоров рассказал, что вблизи Полог слышны автоматные и пулеметные очереди.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что российские оккупанты 32 раза за минувшие сутки ударили по региону, отметив, что из-за обстрелов есть раненые и убитые мирные жители, среди них - ребенок.

Еще по теме

Места
Донецкая область Запорожская область Мариуполь Пологи
Прочее
Война Оккупация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:25
Оккупанты передислоцируют больницу из Полог в Мариуполь — Федоров
09:30
В Мелитопольском районе на базе военных РФ прогремели взрывы
09:12
«ДНР» и «ЛНР» заявили об обстрелах: Есть погибшая и раненые
00:04
Зима на фронте: Как холода изменят ход войны ►
22:53
Главные события в оккупации 29 ноября
20:42
Сильно разбиты: Как выглядят Северодонецк и Рубежное
18:35
В Сватово под обстрелом погибла женщина
17:09
В оккупированной Горловке ранены три человека
15:32
«ДНР»: В Горловке под обстрел попала исправительная колония
15:22
Луганская ОВА анонсирует хорошие новости с Кременной и Сватово
12:27
На картах российского «Яндекса» удалили снесенные в Мариуполе дома
10:40
ВСУ ударили по пункту дислокации войск РФ в оккупированном Сватово
08:38
«ДНР»: Ударом повреждена ж/д инфраструктура у границы с Россией
22:37
Главные события в оккупации 28 ноября
19:33
Донецких аспирантов демобилизовали
все новости
12:39
Военные ВСУ показали, как сейчас выглядит обстреливаемый армией РФ Соледар
12:25
Оккупанты передислоцируют больницу из Полог в Мариуполь — Федоров
11:58
США могут признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией — ОП
11:29
В российской Перми — масштабный пожар на ТЭЦ, есть пострадавшие
11:15
Армия РФ обстреляла 12 населенных пунктов Донецкой области за сутки
11:00
Глава Еврокомиссии заявила о потерях Украины в 100 тысяч военных. Позже эти слова удалили
10:42
Бахмут, Лиман, Авдеевка: Кириленко рассказал о массированных обстрелах на Донетчине
10:09
В Краматорске снаряд разорвался возле приюта для животных, разбиты будки для собак
10:01
В Еврокомиссии предлагают создать фонд для помощи Украине из замороженных активов РФ
09:35
В Брянской области горят резервуары с нефтепродуктами. В РФ заявляют об атаке беспилотника
09:30
В Мелитопольском районе на базе военных РФ прогремели взрывы
09:12
«ДНР» и «ЛНР» заявили об обстрелах: Есть погибшая и раненые
09:09
На прошлой неделе в больницы Донецка доставили 720 раненных оккупантов — Генштаб ВСУ
08:51
Армия РФ обстреляла Никополь и Марганецкую общину 30 снарядами
08:38
Под Запорожьем ракеты попали в газораспределительный пункт, начался пожар
все новости
ВИДЕО
В российской Перми — масштабный пожар на ТЭЦ, есть пострадавшие
30 ноября, 11:29
Зима на фронте: Как холода изменят ход войны ►
30 ноября, 00:04
Сильно разбиты: Как выглядят Северодонецк и Рубежное
29 ноября, 20:42

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама