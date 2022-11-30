Окупанти передислокують лікарню з Полог до Маріуполя — Федоров

Російські загарбники Півдня України вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Полог Запорізької області до Маріуполя. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, з посиланням на місцевих жителів, що з лікарні міста Пологи окупанти вивозять усе, що вціліло.

Також Федоров розповів, що поблизу Полог чути автоматні та кулеметні черги.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що російські окупанти 32 рази за минулу добу вдарили по регіону, зазначивши, що через обстріл є поранені та вбиті мирні жителі, серед них дитина.