«ДНР»: В Донецке умер мужчина, раненый во время обстрела

В оккупированной Пантелеймоновке

На подконтрольной группировке «ДНР» территории утром из-за обстрелов ранены два человека. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



В частности, в Куйбышевском районе Донецка ранен мужчина 1958 года рождения, а в Пантелеймоновке (относится к Горловке) — женщина 1989 г.р. Пострадавшая женщина госпитализирована.



Обновлено. Раненый в Куйбышевском районе Донецка мужчина 1958 года рождения от полученных ран скончался, сообщили в «СЦКК ДНР». Также там заявили о ранении мужчины 1959 года рождения в Ленинском районе Донецка.

Последствия обстрела Пантелеймоновки