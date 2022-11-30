«ДНР»: У Донецьку помер чоловік, який був поранений під час обстрілу

В окупованій Пантелеймонівці

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території вранці через обстріли поранено двох людей. Про це повідомляє так званий «СЦКК ДНР».



Зокрема, у Куйбишевському районі Донецька поранено чоловіка 1958 року народження, а в Пантелеймонівці (належить до Горлівки) — жінка 1989 р.н. Постраждалу жінку госпіталізовано.



Оновлено. Поранений у Куйбишевському районі Донецька чоловік 1958 року народження від отриманих ран помер, повідомили у СЦКК ДНР. Також там заявили про поранення чоловіка 1959 року народження у Ленінському районі міста.

Наслідки обстрілу Пантелеймонівки