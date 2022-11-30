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Одесский горсовет решил демонтировать памятники Екатерине II и Суворову

30 ноября 2022, 13:03

Одесский горсовет решил демонтировать памятники Екатерине II и Суворову

Одесский горсовет во время заседания сессии 30 ноября поддержал решение демонтировать и перенести памятник «Учредителям Одессы», где в центре скульптуры - Екатерина II, а также памятник Александру Суворову. Об этом сообщает «Суспильне».

За демонтаж памятника Екатерине II проголосовали 43 депутата, один не голосовал. Демонтаж памятника Суворову поддержал 41 депутат, трое не голосовали.

Мэр Геннадий Труханов напомнил, что есть предложение создать в городе парк имперского прошлого, куда, в частности, могут переместить и памятник Екатерине II. А пока его передадут на временное хранение. Согласно поправке, внесенной в проект, памятник перенесут в музей.

24 ноября за проект решения о демонтаже памятника Екатерине II проголосовал исполкомитет горсовета. Похожая просьба о демонтаже памятника Екатерине II уже рассматривалась на прошедшем заседании горсовета, однако тогда депутатам не хватило голосов для принятия решения.

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