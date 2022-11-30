Одеська міськрада вирішила демонтувати пам'ятники Катерині II та Суворову

Одеська міськрада під час засідання сесії 30 листопада підтримала рішення демонтувати та перенести пам'ятник «Засновникам Одеси», де у центрі скульптури – Катерина II, а також пам'ятник Олександру Суворову. Про це повідомляє «Супільне».



За демонтаж пам'ятника Катерині ІІ проголосували 43 депутати, один не голосував. Демонтаж пам’ятника Суворову підтримав 41 депутат, троє не голосували.



Мер Геннадій Труханов нагадав, що є пропозиція створити у місті парк імперського минулого, куди зокрема можуть перемістити і пам'ятник Катерині II. А поки що його передадуть на тимчасове зберігання. Згідно з поправкою, внесеною до проекту, пам'ятник перенесуть до музею.



24 листопада за проект рішення про демонтаж пам'ятника Катерині ІІ проголосував виконком міськради. Схоже прохання про демонтаж пам'ятника Катерині II вже розглядалося на засіданні міськради, проте депутатам не вистачило голосів для ухвалення рішення.