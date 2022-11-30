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37 жителей Кинбурнской косы принудительно вывезены оккупантами — Ким

30 ноября 2022, 14:24

37 жителей Кинбурнской косы принудительно вывезены оккупантами — Ким

Тридцать семь местных жителей из населенных пунктов Кинбурнской косы Николаевской области принудительно вывезены российскими оккупантами. Об этом на брифинге сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Два дня назад оккупанты принудительно вывезли людей из Кинбурнских населенных пунктов. Это 37 человек», - сказал он, отметив, что сейчас идет операция по освобождению территории Кинбурнской косы в режиме информационной тишины. Также Ким предупредил, что эта военная операция «вопрос не ежедневный, а длительного времени».

Кроме того, в Николаевской ОВА сообщили, что российские оккупанты обстреляли бригаду, которая выехала ремонтировать поврежденную российскими обстрелами инфраструктуру области, чтобы вернуть жителям Николаева питьевую воду. После обстрела специалисты вынуждены были ждать разрешение военных начать ремонт.

Виталий Ким также рассказал, что энергоснабжение на Николаевщине постепенно восстанавливается – продолжительность отключений будут уменьшать.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что российские оккупанты 32 раза за минувшие сутки ударили по региону, отметив, что из-за обстрелов есть раненые и убитые мирные жители, среди них - ребенок.

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