37 жителів Кінбурнської коси примусово вивезено окупантами — Кім

Тридцять сім місцевих жителів із населених пунктів Кінбурнської коси Миколаївської області примусово вивезено російськими окупантами. Про це на брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Два дні тому окупанти примусово вивезли людей із Кінбурнських населених пунктів. Це 37 людей», - сказав він, зазначивши, що зараз триває операція зі звільнення території Кінбурнської коси в режимі інформаційної тиші. Також Кім попередив, що ця військова операція «питання не щоденне, а тривалогочасу».

Крім того, у Миколаївській ОВА повідомили, що російські окупанти атакували бригаду, яка виїхала ремонтувати пошкоджену російськими обстрілами інфраструктуру області, щоби повернути жителям Миколаєва питну воду. Після обстрілу фахівці змушені були чекати на дозвіл військових розпочати ремонт.

Віталій Кім також розповів, що енергопостачання на Миколаївщині поступово відновлюється, тому тривалість відключень зменшуватимуть.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що російські окупанти 32 рази за минулу добу вдарили по регіону, зазначивши, що через обстріл є поранені та вбиті мирні жителі, серед них дитина.