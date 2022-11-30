Союзники объявили о дополнительных взносах в пакет помощи НАТО Украине – Столтенберг

На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте союзники объявили о дополнительных взносах в пакет всеобъемлющей помощи НАТО Украине. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс-Украина».



«Министры иностранных дел НАТО дали четко понять, что наша продолжающая военная поддержка Украины имеет решающее значение, в частности дополнительная противовоздушная оборона. Союзники также объявили о дополнительных взносах в пакет всеобъемлющей помощи НАТО, обеспечивающий Украину нелетальной помощью, включая топливо и генераторы», - сказал Столтенберг.



Он отметил, что Украина достигла значительных результатов, но подчеркнул, что не стоит недооценивать Россию.



«Российские ракеты и дроны продолжают атаковать украинские города, гражданских и критическую инфраструктуру. Это влечет невообразимые человеческие страдания, в то время как начинается зима», - указал Столтенберг.