Союзники оголосили про додаткові внески до пакету допомоги НАТО Україні – Столтенбергу

На зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Бухаресті союзники оголосили про додаткові внески до пакету допомоги НАТО Україні. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає «Інтерфакс-Україна».



«Міністри закордонних справ НАТО дали чітко зрозуміти, що наша продовжуюча військова підтримка України має вирішальне значення, зокрема додаткова протиповітряна оборона. Союзники також оголосили про додаткові внески до пакету всеосяжної допомоги НАТО, який забезпечує Україну нелетальною допомогою, включаючи паливо та генератори», - сказав Столтенберг.



Він зазначив, що Україна досягла значних результатів, але наголосив, що не варто недооцінювати Росію.



«Російські ракети та дрони продовжують атакувати українські міста, цивільну та критичну інфраструктуру. Це спричиняє неймовірні людські страждання, коли починається зима», - зазначив Столтенберг.