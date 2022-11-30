В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, есть пострадавший

В посольстве Украины в Мадриде, Испания, в среду, 30 ноября, раздался взрыв. Об этом сообщает агентство Efe.



По данным СМИ, взрывчатка была в конверте, который распаковал работник диппредставительства.



«Сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения в результате взрыва устройства в дипломатической делегации и был эвакуирован в столичный госпиталь», - говорится в сообщении.



Полиция активировала антитеррористический протокол и оцепила территорию, где расположено посольство. На место также отправился спецназ по обезвреживанию взрывчатки и другие подразделения полиции.