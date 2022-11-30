У посольстві України у Мадриді стався вибух, є постраждалий

У посольстві України в Мадриді, Іспанія, у середу, 30 листопада, пролунав вибух. Про це повідомляє агентство Efe.



За даними ЗМІ, вибухівка була в конверті, який розпакував працівник диппредставництва.



«Співробітник посольства України в Мадриді отримав легкі поранення внаслідок вибуху пристрою в дипломатичній делегації та був евакуйований до столичного шпиталю», - йдеться у повідомленні.



Поліція активувала антитерористичний протокол та оточила територію, де розташоване посольство. На місце також вирушив спецназ зі знешкодження вибухівки та інші підрозділи поліції.