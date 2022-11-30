В России собираются увеличить расходы на оборону

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что объем финансирования гособоронзаказа в 2023 году увеличится почти в полтора раза. Об этом пишет российсский «Интерфакс».



«Это позволит обеспечить соединение и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%», - сказал Шойгу на заседании коллегии минобороны РФ.



Он заявил, что нужно сохранить максимально возможный объем производства и организовать «упреждающие поставки» вооружений армии. По его словам, на базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставкой особо востребованного вооружения.



Шойгу также отчитывался, что якобы в рамках «долевой мобилизации» за два месяца прошли обучение более 300 тысяч резервистов и добровольцев.



По его словам, к боевому обучению новых военных формирований привлечены около трех тысяч инструкторов, задействовано более 100 полигонов в России и Беларуси.



Ранее Forbes подсчитал, что, по данным ВСУ, за прошедшие после российского вторжения в Украину девять месяцев россия потратила на войну 82 миллиарда долларов — четверть годовых доходов бюджета.