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В России собираются увеличить расходы на оборону

30 ноября 2022, 16:18

В России собираются увеличить расходы на оборону

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что объем финансирования гособоронзаказа в 2023 году увеличится почти в полтора раза. Об этом пишет российсский «Интерфакс».

«Это позволит обеспечить соединение и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%», - сказал Шойгу на заседании коллегии минобороны РФ.

Он заявил, что нужно сохранить максимально возможный объем производства и организовать «упреждающие поставки» вооружений армии. По его словам, на базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставкой особо востребованного вооружения.

Шойгу также отчитывался, что якобы в рамках «долевой мобилизации» за два месяца прошли обучение более 300 тысяч резервистов и добровольцев.

По его словам, к боевому обучению новых военных формирований привлечены около трех тысяч инструкторов, задействовано более 100 полигонов в России и Беларуси.

Ранее Forbes подсчитал, что, по данным ВСУ, за прошедшие после российского вторжения в Украину девять месяцев россия потратила на войну 82 миллиарда долларов — четверть годовых доходов бюджета.

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