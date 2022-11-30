У Росії збираються збільшити витрати на оборону

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що обсяг фінансування держоборонзамовлення у 2023 році збільшиться майже у півтора рази. Про це пише російський "Інтерфакс".



"Це дозволить забезпечити з'єднання та військові частини постійної готовності озброєнням та технікою на рівні 97%", - сказав Шойгу на засіданні колегії міноборони РФ.



Він заявив, що потрібно зберегти максимально можливий обсяг виробництва та організувати «запобіжні поставки» озброєнь армії. За його словами, на базі Національного центру управління обороною організовано контроль за постачанням особливо затребуваного озброєння.



Шойгу також звітував, що нібито в рамках «часткової мобілізації» за два місяці пройшли навчання понад 300 тисяч резервістів та добровольців.



За його словами, до бойового навчання нових військових формувань залучено близько трьох тисяч інструкторів, задіяно понад 100 полігонів у Росії та Білорусі.



Раніше Forbes підрахував, що, за даними ЗСУ, за минулі після російського вторгнення в Україну дев'ять місяців росія витратила на війну 82 мільярди доларів - чверть річних доходів бюджету.