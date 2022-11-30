СБУ провела обыски у Мураева и его соратников

Служба безопасности Украины провела обыски у руководителя запрещенной пророссийской партии «Наши» Евгения Мураева и его соратников. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



В ходе обысков правоохранители изъяли наличные деньги, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы.



Следственные действия проводили по местам жительства и в офисах самого Мураева и его родных, а также у его ближайших соратников.



Как уточняют в СБУ, все это проходило в рамках уголовного производства по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).



На данный момент Мураев находится за границей, отметили в СБУ.



Однако сотрудники СБУ инициировали проведение независимых экспертиз высказываний политика. Их выводы свидетельствуют о наличии в этих действиях признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). А именно — в контексте причинения вреда информационной безопасности Украины.



Также, по материалам следователей СБУ, в эфирах подконтрольного Мураеву телеканала «Наш» неоднократно распространялись нарративы российской информационной пропаганды. Из-за этого, а также из-за разжигания межнациональной и религиозной вражды на телеканал были наложены штрафные санкции.



Все изъятые материалы переданы на экспертизы.



По их результатам будут предприниматься дальнейшие процессуальные действия.



14 июня в Украине запретили деятельность пророссийской партии «Наши». Ее лидером является политик Евгений Мураев.