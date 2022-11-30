СБУ провела обшуки у Мураєва та його соратників

Служба безпеки України провела обшуки у керівника забороненої проросійської партії «Наші» Євгена Мураєва та його соратників. Про це повідомляє прес-служба СБУ.



Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку, у тому числі в російських рублях, зброю, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.



Слідчі дії проводили на місцях проживання і в офісах самого Мураєва та його рідних, а також у його найближчих соратників.



Як уточнюють у СБУ, все це відбувалося у рамках кримінального провадження за ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).



Наразі Мураєв перебуває за кордоном, зазначили у СБУ.



Проте, співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Їхні висновки свідчать про наявність у цих діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України (державна зрада). А саме у контексті заподіяння шкоди інформаційній безпеці України.



Також, за матеріалами слідчих СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу "Наш" неодноразово поширювалися наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал було накладено штрафні санкції.



Усі вилучені матеріали передано на експертизи.



За їх результатами будуть здійснюватися подальші процесуальні дії.



14 червня в Україні заборонили діяльність проросійської партії "Наші". Її лідером є політик Євген Мураєв.