Скандал вокруг Орбана: Отношения Украины с Венгрией на фоне вторжения РФ ►

Что венгерский премьер-министр Виктор Орбан хотел сказать, надев шарф с картой «Великой Венгрии»? На что намекал, к кому обращался? И на чьей стороне Орбан, от позиции которого зависит политика ЕС в отношении России?



Что такое «Великая Венгрия»? Реакция Украины и стран ЕС на поступок Орбана. Использования риторики «Великой Венгрии» командой Орбана: примеры. Отношения Венгрии к России как к источнику получения дешевого газа для страны. Позиция Орбана и Венгрии по поводу войны в Украине.



Об этом — в новом видео журналиста Алексея Мацуки.