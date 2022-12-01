Скандал навколо Орбану: Відносини України з Угорщиною на тлі вторгнення РФ ►

Що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан хотів сказати, одягнувши шарф із картою «Великої Угорщини»? На що натякав, до кого звертався? І на чиєму боці Орбан, від позиції якого залежить політика ЄС щодо Росії?



Що таке «Велика Угорщина»? Реакція України та країн ЄС на вчинок Орбану. Використання риторики «Великої Угорщини» командою Орбана: приклади. Відносини Угорщини до Росії як джерела отримання дешевого газу для країни. Позиція Орбана та Угорщини щодо війни в Україні.



Про це у новому відео журналіста Олексія Мацуки.