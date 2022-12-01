Луганская ОВА: Россияне строят линию обороны вблизи Сватового

Российские оккупанты строят линию обороны вблизи Сватового Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной военной администрации.



«Чтобы остановить продвижение украинских воинов на Сватовском и Лиманском направлениях, россияне проводят инженерное оборудование линии обороны. Также они продолжают перемещение туда личного состава, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для комплектования и обеспечения новых подразделений и понесших потери», - говорится в сообщении.



В Хрустальном захватчики объявили о завершении мобилизации, однако патрулирование города не прекращается, на выездах из населенного пункта проводится тщательная проверка мужчин, отмечают в администрации.



Кроме этого, по данным ОВА, известно о формировании в группировке «ЛНР» суточных планов на мобилизацию, чтобы процесс происходил не столь заметно для общества.



Так, в Луганске планируют принудительно (или частично) мобилизовать по 50 человек, в Алчевске и Перевальске – по 30, в Хрустальном – 20.



«Где они будут размещаться? Например, в Беловодске, где в некоторых заброшенных домах уже расселились военные России. Оккупационный поселковый голова продолжает собирать информацию и составляет дополнительные списки пустого жилья», - сообщили в ОВА.



Также россияне в очередной раз сообщили о нецелесообразности восстановления полностью разрушенной ими Попасной. Захватчики рассматривают возможность отстроить ту часть, которая необходима для работы железнодорожного узла и водоканала.