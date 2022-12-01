Луганська ОВА: Росіяни будують лінію оборони поблизу Сватового

Російські окупанти будують лінію оборони поблизу Сватового на Луганщині. Про це повідомили у прес-службі Луганської обласної військової адміністрації.



«Щоб зупинити просування українських воїнів на Сватівському та Лиманському напрямках, росіяни проводять інженерне обладнання лінії оборони. Також вони продовжують переміщення туди особового складу, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів для комплектування та забезпечення нових підрозділів та втрат», - йдеться в повідомленні.



У Хрустальному загарбники оголосили про завершення мобілізації, проте патрулювання міста не припиняється, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка чоловіків, зазначають у адміністрації.



Крім цього, за даними ОВА, відомо про формування в угрупуванні «ЛНР» добових планів на мобілізацію, щоб процес відбувався не так помітно для суспільства.



Так, у Луганську планують примусово (або частково) мобілізувати по 50 осіб, у Алчевську та Перевальську – по 30, у Хрустальному – 20.



«Де вони будуть розміщуватись? Наприклад, у Біловодську, де у деяких занедбаних будинках уже розселилися військові Росії. Окупаційний селищний голова продовжує збирати інформацію та складає додаткові списки порожнього житла», – повідомили в ОВА.



Також росіяни вкотре повідомили про недоцільність відновлення повністю зруйнованої ними Попасної. Загарбники розглядають можливість відбудувати ту частину, яка потрібна для роботи залізничного вузла та водоканалу.