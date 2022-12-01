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Армия США передаст Украине шесть комплексов NASAMS

01 декабря 2022, 12:07

Армия США передаст Украине шесть комплексов NASAMS

США заключили контракт на 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на закупку шести комплексов ПВО NASAMS для Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Пентагона.

Контракт армия США заключила вчера. Украина получила первую партию из двух систем ПВО NASAMS для отражения атак российских ракет и беспилотников в ноябре. Другие будут доставлены в ближайшие месяцы.

«Пентагон заявил, что недавно предоставленные США системы противовоздушной обороны NASAMS до сих пор имели 100-процентный успех в Украине, перехватывая российские ракеты», — отмечает издание.

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