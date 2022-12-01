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Армія США передасть Україні шість комплексів NASAMS

01 грудня 2022, 12:07

Армія США передасть Україні шість комплексів NASAMS

США уклали контракт на 1,2 мільярда доларів із компанією Raytheon на закупівлю шести комплексів ППО NASAMS для України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію Пентагону.

Контракт армія США уклала вчора. Україна отримала першу партію із двох систем ППО NASAMS для відбиття атак російських ракет та безпілотників у листопаді. Інші будуть доставлені найближчими місяцями.

«Пентагон заявив, що нещодавно надані США системи протиповітряної оборони NASAMS досі мали 100-відсотковий успіх в Україні, перехоплюючи російські ракети», — зазначає видання.

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