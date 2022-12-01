Армия РФ за минувшие сутки 20 раз обстреляла Донецкую область

Правооханители задокументировали последствия 20 российских обстрелов территории Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые мирные жители.



Атакованы оккупантами 8 населенных пунктов региона. В течение суток армия России обстреляла города Курахово, Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Угледар, пгт Большая Новоселка, Северное, село Времовка.

Российская армия обстреливала регион из авиации, РСЗО «Град» и артиллерии. Разрушены и повреждены 19 гражданских объектов – 16 жилых домов, коксохимический завод, склад хлебокомбината, админздание.

«Под плотным артиллерийским огнем находился Бахмут. Враг шесть раз обстрелял город, ранил гражданских. Разрушениям подверглись частный дом и инфраструктура», - рассказали правоохранители.

Также был зафиксирован авиаудар по городу Угледар и селу Времовка, отмечается, что информация о жертвах и раненых не поступала. «Градами» оккупанты обстреляли Авдеевку и поселок Большая Новоселка. По предварительным данным правоохранителей, люди не пострадали.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 137 человек, с начала обязательной эвакуации – более 31 630 человек, среди них 4752 – дети, 1918 – люди с инвалидностью.

Ранее в пресс-службе Луганской областной военной администрации сообщили, что российские оккупанты строят линию обороны вблизи Сватово.